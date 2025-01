À cette fin, des paroisses et des sanctuaires se mobilisent partout dans le monde pour accompagner les fidèles dans leur démarche de pèlerinage et de conversion. Dans tous les diocèses de France, des parcours spécifiques "Jubilé 2025", à suivre seul ou accompagné, sont mis en place pour accueillir les pèlerins. Ils comprennent notamment des temps d'adoration et de méditation, des passages de Portes Saintes, l’accès aux sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation. Découvrez ici une liste non exhaustive des églises jubilaires en France pour accomplir la démarche jubilaire près de chez vous.