Jubilé 2025 : ces églises en France qui proposent une démarche jubilaire

À cette fin, des paroisses et des sanctuaires se mobilisent partout en France pour accompagner les fidèles dans leur démarche de pèlerinage et de conversion. Dans bon nombre d'entre eux, des parcours spécifiques "Jubilé 2025", à suivre seul ou accompagné, sont mis en place pour accueillir les pèlerins. Ils comprennent notamment "un temps convenable d'adoration eucharistique et de médiation, conclu par le Notre-Père, le Credo, et l'invocation à Marie, Mère de Dieu". L’indulgence peut être obtenue individuellement ou en groupe, étant sauves les conditions ordinaires d’obtention de l’indulgence (confession et communion dans les huit jours autour du pèlerinage, et prière aux intentions du Pape). Paris, Lyon, Marseille… Découvrez les églises jubilaires de votre diocèse, ou les propositions, aussi variées qu'édifiantes, mises en œuvre pour accomplir la démarche jubilaire près de chez vous.