Chaque pèlerin peut se procurer ce passeport, gratuit et nominatif, en s'inscrivant sur le portail du Jubilé ou via l'application du Jubilé disponible dans les stores. La procédure peut déstabiliser, mais c'est à ce jour la seule possibilité d'obtenir ce sésame. Après avoir inséré des informations personnelles, nom, prénom, adresse postale et numéro de carte d’identité ou de passeport, le pèlerin reçoit un QR code personnel. Il peut ensuite s’inscrire à tous les événements qu’il souhaite mais aussi signaler d'éventuels handicaps, de modifier ou d'annuler des réservations et de gérer l'heure, le jour et le mois du pèlerinage. "La sécurité des données collectées est maximale et entièrement garantie, et ne sera en aucun cas transmise à des tiers", assure à Aleteia le Dicastère pour l'évangélisation, qui précise que sans cette carte il est impossible de prendre part aux activités majeures du Jubilé.