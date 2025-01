La puissance du chiffre 12

Plus précisément, le douze renvoie à l’élection et donc au peuple de Dieu. Jacob, après sa lutte nocturne qui le rend boiteux, est renommé Israël, "Dieu combat", parce que le Seigneur l’accompagne toujours et partout. Comme il accompagne ses douze fils. Le peuple choisi par Dieu se rattache dès lors à ces douze enfants, qui constituent les matrices des douze tribus d’Israël (cf. Gn 35, 22). Alliance et élection, donc, mais aussi totalité. Malgré la disparition du royaume du nord (Israël), avec ses dix tribus, puis la chute de celui du sud (Juda), le peuple se pense à travers les douze tribus. Et tourne son regard vers la fin des temps, qui réunira pour toujours les descendants de Jacob. Saint Paul ne dit-il pas lui-même devant les juges romains : "Je mets mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères, promesse dont nos douze tribus espèrent l’accomplissement, elles qui rendent un culte à Dieu jour et nuit avec persévérance". (Ac 26, 6-7)