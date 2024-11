La puissance biblique du chiffre trois

La tradition chrétienne, s'appuyant sur ses racines bibliques, attache aux chiffres un certain symbolisme, que l’on retrouve dans l’art et l’architecture. Puisque le peuple hébreu se distingue de ses voisins par la foi en un Dieu unique, le chiffre un y est attaché. Il n’est cependant pas le seul à parler de divinité. Le trois, l’évoque également. Comme le passé, le présent et le futur manifestent la plénitude des temps, le Dieu trois fois saint (cf. Is 6) est de toujours à toujours. Il est souvent associé au cercle et donc à la perfection, contrairement au carré, le chiffre quatre, relié à la finitude. Cercle et trois sont ainsi les symboles de Dieu, quatre et carré ceux de l’humanité. De plus, l’importance du trois s’est accentuée dans le christianisme, qui proclame un Dieu trinitaire, unique en trois personnes, le Père, le Fils et l’Esprit saint.