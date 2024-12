Quarante est surtout le grand nombre de l’Exode et de la marche des Hébreux entre la terre d’Égypte, terre d’esclavage, et la terre promise, ruisselante de lait et de miel. L’errance dure quarante ans, durant lesquels "leur génération m’a déçu" (Ps 94, 10) dit Dieu à travers la parole du psalmiste. Moïse, qui a passé quarante jours sur le mont Sinaï pour le don de la Loi (Ex 24,18), et ses pairs mourront sans pénétrer dans le pays de Canaan, ouvert à leurs fils et exploré pendant quarante jours par des émissaires (Ex 13, 25). "Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ?" Ainsi le livre du Deutéronome résume-t-il la signification de cette longue marche, qui vérifie la qualité de la foi des Hébreux.