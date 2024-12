La puissance du chiffre quatre

Sans être adepte de l’ésotérisme numérologique, la tradition chrétienne attache aux chiffres un certain symbolisme qui n’a d’intérêt que s’il sert le mystère de la foi. Le trois est divin et trinitaire, le sept est signe de plénitude, le douze évoque les Tribus d’Israël puis les Apôtres, le quarante est autant le désert de l’Exode que les jours de pénitence du Christ. Mais, qu'en est-il du chiffre quatre, auquel on ne pense pas immédiatement ? Le monde grec l’associe aux quatre éléments : terre, eau, air et feu. C’est aussi le chiffre du carré ou des points cardinaux, signes de l’espace fini et donc de l’humanité, au contraire du cercle, symbole de la perfection et de Dieu.