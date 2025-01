2025 promet d'être bien remplie pour les catholiques du monde entier. Et le premier événement, c’est bien sûr le Grand Jubilé “Pèlerins d’Espérance” qui a officiellement débuté le 24 décembre 2024 avec l’ouverture des Portes Saintes à Rome. Plus d'une trentaine de jubilés sont programmés dans la capitale italienne et devraient rassembler plus de 32 millions de croyants durant l’année. Le 2 avril 2025, l’Église commémore les 20 ans de la mort de saint Jean Paul II, premier saint du XXIe siècle, juste avant la canonisation du deuxième saint de notre siècle le 27 avril, Carlo Acutis, lors du Jubilé des adolescents. La fête de Pâques cette année, le 20 avril, sera très spéciale puisque pour la première fois depuis 2017, toutes les Églises la fêteront à la même date. Une concordance que le Pape espère pérenniser avec les orthodoxes.