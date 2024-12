"Franchissons le seuil de ce temple saint et entrons dans le temps de la miséricorde et du pardon, afin que soit révélé à tout homme et à toute femme le chemin de l'espérance qui ne déçoit pas", avait déclaré le Pape lors de la prière liturgique ouvrant cette cérémonie. Ce rite d’ouverture avait été précédé par une liturgie de la Parole, avec la lecture de textes de l'Ancien Testament en italien, en anglais, en français et en espagnol, et la proclamation de l’Évangile en latin. Le début de la célébration s’est tenu dans l’atrium de la basilique, et a été suivie sur des écrans géants par les milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre.