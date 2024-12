Ce que Dieu nous dit à travers le deuxième miracle attribué à Giorgio Frassati

Quelques jours après le début de sa neuvaine, Juan prie à nouveau dans la chapelle, et c’est alors qu’il sent comme une douce chaleur dans sa cheville. "C'était doux, et puis petit à petit, elle augmentait et, à un moment donné, j'ai pensé qu'une prise électrique prenait feu. J'ai cherché le feu. Et il n'y avait pas de feu. Je me souviens d'avoir regardé ma cheville et d'avoir pensé : "C'est étrange", car je sentais la chaleur". Reconnaissant que de nombreuses guérisons miraculeuses impliquent une sensation de chaleur, le séminariste se met à pleurer devant le tabernacle, et raconte encore. "J'ai dit au Seigneur dans mon cœur : "Ce n'est pas possible. Non pas parce que tu n'as pas le pouvoir de me guérir, mais parce que je sais que je n'ai pas la foi nécessaire pour une telle chose. Et cela m'a bouleversé". Avant même d'atteindre le neuvième jour de sa neuvaine, Juan Gutierrez n'a plus besoin de marcher avec des béquilles et, lorsqu'il se rend à son rendez-vous avec le chirurgien orthopédique, celui-ci est perplexe. Il ne voit plus aucun des symptômes d'une déchirure ligamentaire, comme le montrait pourtant l'IRM. "Le 31 octobre, vous aviez une déchirure du tendon d'Achille, mais maintenant, je ne la trouve pas", déclare alors le médecin au séminariste. Quelques semaines plus tard, Juan refait son jogging quotidien et reprend sa vie normale et ses études au séminaire. Il n'a parlé de sa guérison qu'à son directeur spirituel et à quelques amis proches. Pour lui, l'histoire est terminée. Mais pas le miracle …