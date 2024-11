Les dates de la canonisation de ces deux bienheureux étaient particulièrement attendues en Italie et au-delà. Carlo Acutis, passionné d’informatique au point d’être surnommé le "geek de Dieu", a mis son talent d’informaticien au service de l’évangélisation, gérant par exemple le site internet de sa paroisse milanaise, puis lançant d’autres initiatives numériques. Nourri par une vie de prière intense et la messe quotidienne, il est atteint en 2006 d’une leucémie foudroyante. Il meurt à l’âge de 15 ans, et son témoignage se répand rapidement dans toute l’Italie puis le monde.