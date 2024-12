L'événement était sans doute le plus attendu de 2024 : les 7 et 8 décembre, les catholiques et autres amoureux de Notre-Dame de Paris ont célébré leurs retrouvailles avec la cathédrale que l'on avait crue perdue pour toujours. Sauvée in extremis par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Notre-Dame a ensuite entamé sa reconstruction : cinq années de travail acharné plus tard, la voilà étincelante pour son nouveau règne dans la capitale. Derrière cette résurrection, plus de 2.000 artisans ont contribué à lui rendre son éclat, des charpentiers aux tailleurs de pierre, en passant par les vitraillistes, les couvreurs, les sculpteurs et les maçons, les cordistes, grutiers, menuisiers, campanistes… C'est à eux que Laurence Bost, artiste peintre depuis une quinzaine d'années, a souhaité rendre hommage dans ses œuvres, exposées au musée de la Légion d'honneur (Paris, 7e) du 11 décembre au 2 mars 2025. L'exposition, intitulée "Les gardiens du geste", propose 41 portraits d'artisans ayant travaillé sur le gigantesque chantier de Notre-Dame.