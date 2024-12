Laurence Bost : “Il y a une forme de résurrection qui s’opère par le Beau”

Pourtant, Laurence n’était pas destinée à devenir artiste peintre. "Quand j’ai découvert la peinture, j’étais mère au foyer avec derrière moi cinq ans d’études de droit. Je ne m’étais pas du tout projetée dans une carrière d’artiste", confie-t-elle à Aleteia. Sa vocation est née il y a quinze ans, après un dessin à l’aquarelle réalisé un peu par hasard. "Je me suis rendu compte que finalement, ce n’était pas trop mal", sourit-elle. Mais l’aquarelle, ce n’était pas pour elle. “Ce médium ne me plaisait pas, il n’était pas assez puissant en couleurs et en contraste”, explique l’artiste. Alors elle se tourne vers une autre technique, exigeante, ancienne, pleine de caractère : la peinture à l’huile. Elle effectue d'abord un stage de peinture chez André Jude, et c’est là que le ciel lui tombe sur la tête, se souvient-elle. "J’ai eu ce sentiment absolu, convaincu, que je venais de trouver ce pour quoi j’étais faite. J’étais heureuse, et en même temps terrifiée. Qu’est-ce que j’allais faire de ça à 35 ans ?" Laurence se forme pendant un an auprès du peintre Christoff Debusschere qui lui apprend les grandes bases de la peinture et décide finalement de se consacrer complètement à sa nouvelle passion. La maladie et la mort de sa sœur Emmanuelle, emportée à 35 ans par une leucémie, donnent un nouveau souffle à ses peintures. "Cet événement a beaucoup orienté ma façon de voir les choses. Je me suis dit : la vie est courte, vivons. Et vivons au service du beau, du bien et du vrai."