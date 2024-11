Effondrées en plusieurs endroits de la cathédrale, les voûtes de Notre-Dame ont été rebâties par les maçons-tailleurs de pierre, qui, avec une minutie exceptionnelle, ont rebouché chaque partie éventrée de la nef et du chœur. Mais avant cette étape cruciale, le rôle des carriers a été essentiel. Ces artisans de la pierre, situés en début de chaîne, ont sélectionné, extrait et façonné les blocs de calcaire nécessaires à la reconstruction, en choisissant des matériaux proches de ceux utilisés à l’origine. Travaillant dans des carrières historiques rouvertes pour l’occasion, notamment en Ile-de-France, ils ont fourni les pierres qui, par leur texture, leur teinte et leur solidité, permettent à la cathédrale de retrouver aujourd’hui toute sa cohérence et sa stabilité architecturale. Bien que le rôle principal des carriers ait été de fournir la pierre, ils ont aussi contribué indirectement à la charpente en coordonnant leurs travaux avec ceux des charpentiers et métallurgistes. Le choix des pierres de la voûte et des murs porteurs ont été effectivement essentielles pour rétablir la solidité nécessaire au soutien de la charpente en bois.