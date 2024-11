Que signifient les lettres sur les icônes ?

Les icônes sont destinées non seulement à décrire mais à communiquer le mystère de l'Incarnation, de la Résurrection et de la vie des saints, et ces lettres apparemment simples contiennent des éléments clés qui aident à déchiffrer ces vérités théologiques. En apprenant à les reconnaître, les fidèles sont invités à une contemplation plus profonde, expérimentant les icônes non pas comme des images statiques, mais comme un langage partagé révélateur.