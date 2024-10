Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, la liste des nouveaux saints n’est pas forcément liée à un choix personnel du pape. C’est le dicastère pour les Causes des saints qui s’occupe d’instruire tous les procès. Il y aurait aujourd’hui entre 2 et 3.000 dossiers en cours d’examen ! Oui, “la moisson est abondante” d’autant que les procès en canonisation prennent un temps très variable, seulement 8 ans pour Jean Paul II contre…. 96 ans pour Charles de Foucauld ! Et François a déclaré saint beaucoup de figures populaires pour les catholiques : Jean Paul II donc. mais aussi Louis et Zélie Martin, le premier couple canonisé ensemble, Teresa de Calcutta, Charles de Foucauld et bientôt Carlo Acutis. En étant canonisées, ils sont officiellement reconnues par l’Église comme des intercesseurs auprès de Dieu et les catholiques sont invités à les prier pour s’adresser à Lui. Car mettre en avant des modèles de foi, de vertus et de piété venant des quatre coins du monde et de tous les âges, c’est aussi pour l’Église catholique une manière d’évangéliser et d’être véritablement universelle.