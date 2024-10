Plus d’un million de déplacés, des centaines de frappes en quelques jours, et un pays de nouveau à l’arrêt. Pris dans la spirale de la guerre qui oppose l'État d’Israël au Hamas et au Hezbollah soutenu par l’Iran, le pays du cèdre se retrouve de nouveau plongé dans l’enfer. Au point de faire craindre l’avènement d’un "nouveau Gaza", selon les mots employés aussi bien par Emmanuel Macron que Ziad Makary, ministre libanais de l’Information. Si le conflit semblait larvé au sud de la frontière, l’armée israélienne a finalement intensifié sa force de frappe, bombardant des sites où se cachaient des responsables du Hezbollah à Beyrouth même et dans l’est du pays. Depuis le 23 septembre, date du début des frappes à Beyrouth, plus de 1.110 personnes ont été tuées, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse à partir de données officielles libanaises. Mardi 7 octobre, Israël a également annoncé avoir élargi son offensive terrestre au sud du Liban, après y avoir déployé sa quatrième division et appelé les habitants à éviter la zone côtière. Si les chefs du Hamas et du Hezbollah ont été tués dans les bombardements, les deux mouvements terroristes continuent de tirer des roquettes sur l'État hébreu. Les espoirs d’une trêve, ou simplement d’une accalmie, semblent réduits à peau de chagrin et l’escalade des affrontements laisse d’ores et déjà présager un désastre humanitaire.