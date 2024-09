L'éducation des enfants se retrouve de nouveau sacrifiée sur l'autel de la guerre. "Les écoles ont déjà été fermées très longtemps en 2019 avec les manifestations et le Covid. Il y a une génération perdue qui a été trop longtemps privée d'enseignement", regrette Vincent Gelot, chef de projet de l'Œuvre d'Orient au Liban et en Syrie. "Les écoles catholiques ont essayé dès le 7 octobre de résister et de poursuivre leur mission éducative, mais ces derniers jours les choses se sont trop aggravées", soupire le père Youssef Nasr, secrétaire général des écoles catholiques au Liban. En lien avec le ministère de l'Education, les établissements privés tentent de s'adapter à cette nouvelle insécurité. "Nous voulons poursuivre notre année scolaire d’une manière ou d’une autre", affirme le père Youssef, déterminé. "Nous étudions toutes les solutions : présentiel là où c’est possible, enseignement hybride ou virtuel dans les zones plus chaudes."