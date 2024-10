Outre ce climat de tensions, les enfants sont les premiers tributaires de cette insécurité permanente, se retrouvant privés d’éducation dans un pays déjà écrasé par une crise économique et politique sans fin. Face au risque de fragilisation du réseau éducatif libanais, Charles Personnaz, président du Fonds pour les écoles d’Orient et directeur de l’Institut National du Patrimoine, a appelé de ses vœux le maintien de l’aide aux écoles privées du Liban. Créé en 2020 sur initiative présidentielle, le Fonds pour les écoles d’Orient a pour objet d’apporter un soutien financier aux écoles chrétiennes et francophones dans six pays du Moyen Orient. Il est doté, à parts égales, par l’État français et l’Œuvre d’Orient et a soutenu en 2024 154 écoles et six universités privées au Liban. "Ces écoles occupent une place centrale dans le système éducatif libanais", confie à Aleteia Charles Personnaz. Entretien.