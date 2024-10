Malte, le rêve d’une île

L’avion approche et l’île apparaît avec ses contours ciselés sur le bleu de la mer. Malte signifie "havre". Elle porte le paradoxe des îles : une terre où l’on rêve de mer et d’expéditions, tandis que les marins en mer ne rêvent que de sa douceur où trouver le repos. Elle est fenêtre sur l’ailleurs et délice du refuge. Elle est le partir et le revenir. Le lointain et le certain. Vue du ciel les pourtours de l’île sont piquetés de bateaux qui vont et viennent. Du plus petit bateau de pêche au plus énorme porte-container tout dit l’activité, le commerce, l’échange dans ce carrefour de la Méditerranée. Dès que s’ouvre la porte de l’avion, l’air est incroyablement clément. L’automne y est d’une douceur de miel. Le chauffeur du bus conduit sur la voie de gauche - souvenir des britanniques ! Les murs sont blonds de soleil. On croit reconnaître la Tunisie à droite, la Sicile au carrefour suivant. Des clochers partout. Une langue qui roule, avec un puissant parfum de oud et d’Arabie. On reconnaît sans reconnaître. Cette richesse, ce mélange est séduisant et inhabituel. À Malte les siècles et les cultures se mêlent, comme si ils étaient tous présents au même instant.