Un ministre peut en cacher un autre

Depuis quelques années, et de façon accrue depuis le début du Synode sur la synodalité, les ministres sont d’ailleurs au centre de la réflexion sur le fonctionnement de l’institution ecclésiale et la place des laïcs, en particulier des femmes. En 2021, le lectorat et l’acolytat sont devenus accessibles à ces dernières, et le ministère de catéchiste a pris forme. Durant la deuxième session du Synode, entre le 2 et le 27 octobre prochain, des discussions auront aussi ces "ministères baptismaux" pour thème. "Tout comme les charismes, les ministères doivent être reconnus, promus et valorisés", explique par exemple le document de travail, qui appelle à "l’identification des besoins des communautés et de la société auxquels ils sont censés répondre".