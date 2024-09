Dans quelques jours débute la dernière phase du synode sur la synodalité ! Ce projet titanesque qui pourrait être le plus important pour la gouvernance de l’Église depuis Vatican II a été lancé il y a plus de 3 ans par le pape François afin de rendre l’Église “plus accueillante, participative, et moins cléricale”. Ces termes assez flous cachent pourtant des enjeux très concrets sur la réalité du pouvoir dans l’Église. Ce synode pourrait par exemple mener à la création de “ministères laïcs” pour permettre aux fidèles, en particulier les femmes, de pouvoir peser davantage dans la vie de l’Église. Si l’évêque sera toujours le seul responsable du diocèse, les laïcs auraient accès à beaucoup plus de postes à responsabilité dans les finances, l’évangélisation, la formation ou encore la vie pastorale. Une participation qui irait de pair avec une plus grande transparence et davantage de consultations dans les décisions prises par les responsables d’Église.