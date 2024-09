Fin de vie, IVG… Quelles sont les positions des nouveaux ministres ?

Ex-ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin, 64 ans, est maintenue dans le gouvernent Barnier en charge des territoires et de la décentralisation. Elle avait rejoint en janvier le gouvernement de Gabriel Attal où elle a porté le projet de loi fin de vie dont l’examen a été stoppé net par la dissolution de l’Assemblée nationale. Un texte dont la dernière mouture, comprenant notamment des modifications des critères d'éligibilité pour accéder à l'aide à mourir, avait soulevé bon nombre d’inquiétudes et de réticences. Modifier les critères d'éligibilité, "c'est rompre l'équilibre de ce projet de loi", avait mis en garde Catherine Vautrin, en introduisant les débats à l'Assemblée nationale. "Nous souhaitons que l'aide à mourir soit ouverte uniquement pour des personnes majeures, de nationalité française ou à résidence stable et régulière, atteintes d'affections graves et incurables avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme, souffrant de douleurs insupportables et réfractaires aux traitements, qui en expriment la demande de manière libre et éclairée", avait-elle détaillé.