La nouvelle ministre de la Santé et de l'accès au soin, Geneviève Darrieussecq, hérite donc de ce projet de loi emblématique. Médecin allergologue de profession, elle semblait plutôt prudente quant à la question relative à la fin de vie lors de ses interventions parlementaires expliquant qu'il fallait être humble face à ce sujet sociétal majeur qui soulevait chez elle "plus de questions que de réponses". "Je pense qu'il faut distinguer les soins, y compris la sédation profonde et continue prévue par la loi Claeys-Leonetti – soin ultime, pratiqué jusqu'à la fin de la vie de la personne –, de l'injection d'un produit létal, qui n'est pas un soin à mes yeux. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas y recourir dans certains cas – c'est une autre question. Cet acte répond à une demande sociétale, mais, j'insiste, n'est pas un soin", avait-elle ainsi martelé en séance le 7 juin 2024.