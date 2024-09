Après une audience prévue au Palais grand-ducal le matin et une rencontre avec les autorités nationales et la société civile au Cercle Cité, le pape François déambulera dans sa papamobile à travers le centre de la Ville de Luxembourg entre 12h45 et 13h15. Il sera possible de suivre son parcours depuis deux écrans géants installés place de Paris et au parc Kinnekswiss. Il se rendra ensuite à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg pour une rencontre avec la communauté du Grand-Duché. Les deux points forts de cette rencontre seront le discours du Saint-Père et l’ouverture du 400e anniversaire du pèlerinage à la Consolatrice des Affligés.