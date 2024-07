C’est un Français qui donnera le nom du prochain Pape

Après l’élévation au rang de cardinal-prêtre de trois cardinaux lors d’un consistoire ordinaire ce 1er juillet 2024, le cardinal français Dominique Mamberti devient le plus ancien membre électeur de l’ordre des diacres dans le collège des cardinaux. C'est donc à lui que reviendra le rôle de prononcer le fameux "Habemus papam" en cas de conclave.

“Habemus papam !” Cette formule prononcée depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre annonce au monde entier le nouveau chef de l’Église catholique romaine après un conclave. C’est à chaque fois un cardinal différent qui la prononce, juste avant que le nouveau pape ne se présente lui-même à la foule. Lors du prochain conclave qui surviendra après la mort du pape François, c’est un cardinal français qui sera chargé de faire cette annonce tant attendue : Mgr Dominique Mamberti.

Le pape François a célébré ce lundi 1er juillet l’office de Tierce, avant de présider un consistoire ordinaire public dans la salle du Consistoire du Palais apostolique lors duquel il a annoncé la date des prochaines canonisations. À cette occasion, il a aussi élevé au rang de ‘cardinal-prêtre’ trois cardinaux-diacres de la Curie romaine. Parmi eux, le cardinal américain James Michael Harvey, archiprêtre de Saint-Paul-hors-les-murs, le cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller, préfet émérite du dicastère pour la Doctrine de la foi, et le cardinal italien Lorenzo Baldisseri, secrétaire émérite du Synode des évêques. En conséquence, le cardinal Harvey, qui était en position pour tenir lieu de protodiacre en cas de conclave, perd ce ’rang’ et ne prononcera donc jamais le célèbre “Habemus papam“ pour annoncer le nouveau pape. C’est donc au nouveau cardinal électeur le plus ancien de l’ordre des diacres, le cardinal français Dominique Mamberti, que revient ce rôle.

Le rôle du protodiacre électeur en temps de conclave

Actuel préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, ce discret Corse, qui a longtemps travaillé pour la diplomatie vaticane, sera chargé de suppléer le cardinal protodiacre actuel, le cardinal Renato Raffaele Martino, en cas d’un éventuel conclave. Ce dernier, ancien président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, est en effet âgé de 91 ans et n’est donc pas canoniquement admis à participer au conclave.

Si un conclave devait survenir prochainement, le cardinal Mamberti deviendrait le deuxième cardinal proto-diacre français de suite à annoncer le nom du nouveau pape, après le cardinal Jean-Louis Tauran en 2013. En 2005, cette tâche avait été confiée au Chilien Jorge Medina Estévez. Lorsqu’un nouveau pape est élu par les cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine et que celui-ci a accepté sa nouvelle charge, les derniers bulletins de vote sont brûlés et produisent une fumée blanche qui indique à la foule rassemblée place Saint-Pierre que l’élection du nouveau pontife a eu lieu. Le plus ancien des cardinaux-diacres présent au conclave apparaît ensuite au balcon central de la basilique Saint-Pierre et annonce, en latin, le nom du nouveau pape selon la célèbre formule :

Annuntio vobis gaudium magnum ;

Habemus papam :

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum N.…,

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem N.…,

qui sibi nomen imposuit N.….

Ce qui donne en français :

Je vous annonce une grande joie ;

Nous avons un pape :

Le très éminent et très révérend seigneur N… (Prénom),

Cardinal de la Sainte Église Romaine N… (Nom),

qui s’est choisi le nom de N…

Un peu plus tard, le nouveau pape apparaît alors à la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre pour donner sa première bénédiction apostolique Urbi et Orbi (à la ville et au monde).