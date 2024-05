Jeudi 23 mai, le pape François a établi qu'un consistoire devra prochainement déterminer la canonisation annoncée de Carlo Acutis. Lorsqu'ils sont convoqués à la demande du Pape, les cardinaux se réunissent en consistoire pour une raison particulière : approuver des décrets pour la cause des saints, traiter d'une affaire habituelle ou nommer de nouveaux cardinaux.

Un consistoire est “la réunion des cardinaux à la demande du Pape lors de la nomination des nouveaux cardinaux ou pour se pencher sur une question particulière. En consistoire ordinaire, le Pape approuve les décrets concernant la cause des saints.” Il existe en réalité plusieurs types de consistoires : ordinaire ou extraordinaire, secret ou public. Le terme, lui, est hérité du latin consistorium, c’est-à-dire “lieu de réunion”, de cum (avec) et sistere, dérivé de stare, qui signifie “être debout”. Le consistoire est donc une réunion solennelle du Collège des cardinaux.

Ordinaire ou extraordinaire, secret ou public

Un consistoire dit “ordinaire” est convoqué par le Saint-Père pour traiter d’une affaire habituelle, c’est-à-dire qui relève du magistère de l’Église, pour nommer un nouveau cardinal ou pour approuver un décret qui concerne la cause des saints. Cette réunion revêt une forme solennelle et permet au Saint-Siège d’annoncer des décisions importantes qui concernent l’Église ou la Curie. À titre d’exemple, c’est lors d’un consistoire ordinaire que Benoît XVI a annoncé sa renonciation, le 11 février 2013. Le dernier consistoire convoqué par le pape François est celui du 30 septembre 2023, tenu pour la création de nouveaux cardinaux dont deux Français. Un consistoire ordinaire peut aussi être dit “secret” lorsqu’il réunit seulement les cardinaux présents auprès du Pape et que son ordre du jour n’est pas publié avant la tenue de la séance.

Un consistoire dit “extraordinaire” est quant à lui convoqué pour servir d’instance de consultation au Pape, qui peut ainsi demander conseil au Collège des cardinaux en ce qui concerne une affaire importante de l’Église ou une nécessité particulière. Celui-ci réunit les cardinaux du monde entier, qui se rendent expressément à Rome à la demande du Pape et est tenu à huis clos. C’est un consistoire extraordinaire que le pape François a convoqué, le 20 février 2014, sur la famille en vue du synode.