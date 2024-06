Le double rôle de saint Pierre et saint Paul au Ciel

Avec une note d’humour, Dom Samuel, abbé cistercien-trappiste de l’abbaye de Nový Dvůr en République tchèque, propose une lecture dynamique de la vie des deux géants que sont saints Pierre et Paul. Pour que les bons chrétiens deviennent avec eux ce qu’ils ne sont pas encore…

Les saints du ciel n’ont pas deux rôles, mais un double rôle : contribuer à la sanctification de l’Église militante, encore itinérante sur la terre, par leur intercession et par leur exemple. Au fond, les saints font au ciel ce que les bons chrétiens devraient faire dans leur milieu de vie : prier pour leurs contemporains et donner le bon exemple. C’est une triste réalité de constater que les bons chrétiens ne font pas toujours ce que font les saints du ciel, ce qui prouve qu’ils ne sont pas encore saints, ce qui permet d’espérer qu’ils le deviendront peu à peu. Prenons ces deux aspects du même rôle, l’un après l’autre.

Demandons à Pierre et Paul de prier pour nous

La prière d’intercession. Notre vie sera plus aisément fidèle si nous demandons aux saints leur prière. Quand il nous arrive de devoir convaincre un païen que l’Esprit saint crie en lui “Abba Père”, ou bien s’il faut l’encourager à éviter colère, débauche, impureté, passion, désir mauvais, soif de posséder, colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers (Col 3, 1-11), demandons l’aide de saint Paul. Et si ce païen est un chrétien, l’un de nos frères, demandons-le avec encore plus de ferveur. De même, quand il nous arrive d’avoir dans la poche un trousseau de clés, des responsabilités donc, et qu’il nous faut ouvrir certaines portes et en fermer d’autres pour le bien de l’Église militante ou de la communauté chrétienne, demandons l’aide de saint Pierre. Voilà pour l’intercession.

Eux aussi ont dû se battre

Quant à l’exemple des saints. Comment devons-nous lire leurs biographies ? Certains, dévorant ces pages sublimes, se découragent et pensent qu’ils n’arriveront jamais à atteindre un tel niveau. Ceux-ci n’ont rien compris et ne savent pas lire ! Personne, de ceux qui me lisent, que je sache, n’a jamais jeté des chrétiens en prison ni ne les a condamnés à mort. Personne n’a fait une remarque irréfléchie à Notre Seigneur qui lui ait valu un énergique “Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle !” (Mt 16, 23). Nous ne valons certes pas mieux qu’eux, mais eux ne valaient pas mieux que nous quand ils ont commencé à suivre le Maître.

Quand le Seigneur a quelque chose à nous dire, s’il parle discrètement, sans élever la voix, il vaudrait mieux l’écouter tout de suite et réagir.

J’ai ici l’ambition d’être bref — ce qui n’était pas le charisme de Paul, plutôt celui de Pierre. Nous connaissons suffisamment la vie de ces géants qui trônent, place Saint-Pierre, à droite et à gauche de la basilique. Chacun dans le secret de son cœur, pourra mettre en miroir la vie de ces pécheurs devenus saints avec la sienne propre. Il se dira : “Paul avait une écharde dans sa chair, moi aussi. Dieu lui a dit : Ma grâce te suffit. Il le promet à moi également. Pierre a eu peur autour du feu, le soir de la Passion, moi aussi, j’ai peur parfois. Il a trahi. Cela m’arrive. Il a rencontré le regard du Seigneur et il a pleuré. Le Seigneur me regarde, moi aussi, après mes fautes et je pleure.”

Devenir saint… serait-ce un rêve ?

En fait, ce n’est pas sorcier de faire en sorte qu’un jour, notre statue soit installée dans un petit coin discret de la place Saint-Pierre, puisque les places d’honneur sont depuis longtemps occupées. On peut rêver…

Encore un conseil : quand le Seigneur a quelque chose à nous dire, s’il parle discrètement, sans élever la voix, il vaudrait mieux l’écouter tout de suite et réagir : faire ce qu’il dit et se convertir ! Si l’on reste sourd à son murmure, il faut craindre d’être jeté à terre, comme Saul, puis rendu aveugle. Et si l’on manque de confiance et que l’on commence à se noyer dans la tempête, il nous interpellera : “Homme de peu de foi !” Autant saisir la main qui se tend…