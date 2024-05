"L’humilité est la porte d'entrée de toutes les vertus", a rappelé le pape François ce mercredi 22 mai lors de l’audience générale. "C’est elle qui nous sauve du Malin et du danger de devenir ses complices."

“L’humilité est la porte d’entrée de toutes les vertus”, a affirmé le pape François lors de l’audience générale qu’il a présidée place Saint-Pierre ce 22 mai 2024. Le pape François a conclu ainsi son cycle de catéchèses sur les vices et les vertus, initié le 27 décembre 2023. Pour clore la série, François a choisi de s’arrêter sur une vertu “qui ne fait pas partie du septénaire des vertus cardinales et théologales” : l’humilité. Il l’a décrite comme “le grand antagoniste du plus mortel des vices, l’orgueil“.

Pas toujours facile de reconnaître ses torts, d’accepter un échec ou de demander de l’aide ! Et pourtant, que ce soit dans son milieu professionnel ou dans sa vie personnelle, appréhender la réalité comme elle est, sans les illusions et les déformations de l’ego, aide à grandir, à s’épanouir et à bâtir une vie meilleure. Et ceci porte un nom : l’humilité. “L’humilité, c’est la vie vécue dans la vérité”, avait l’habitude de dire sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la véritable humilité ne demande pas à se rabaisser mais à s’ouvrir aux autres. Au lieu de vivre centré sur soi, on apprend à donner la première place à ce qui est au-delà de soi.

Là où il n’y a pas l’humilité, il y a la guerre, la discorde, la division.

Pour le chef de l’Église catholique, l’humilité, qui dérive de “humus, terre”, ramène “tout à sa juste dimension : nous sommes des créatures merveilleuses mais limitées, avec des vertus et des défauts”. Elle permet de se libérer “des illusions de toute-puissance” et “de l’arrogance”. “Là où il n’y a pas l’humilité, il y a la guerre, la discorde, la division”, a-t-il encore averti. “Pour se libérer du démon de l’orgueil, il suffirait de bien peu de choses, il suffirait de contempler un ciel étoilé pour retrouver la juste mesure”, a alors glissé le 266e pape. Et de marteler : “L’humilité est tout. C’est elle qui nous sauve du Malin et du danger de devenir ses complices.”

Dans sa méditation, le pape François a donné l’exemple de la Vierge Marie, mère de Jésus et modèle d’humilité, soulignant que “l’héroïne choisie [par Dieu] n’est pas une petite reine qui a grandi dans une enfance douillette, mais une jeune fille inconnue”. Sa “petitesse” est “sa force invincible”, a-t-il assuré.

