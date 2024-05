La bulle d'indiction est un document officiel de la curie romaine, cacheté avec le sceau du Pape et publié l'année qui précède une année jubilaire, au moment de l'Ascension : cette année, le 9 mai 2024.

La bulle est empruntée au latin médiéval bulla, c’est-à-dire “sceau”. Terme de la sigillographie, c’est-à-dire de l’étude des sceaux, la bulla médiévale est un cachet circulaire attaché au parchemin d’un acte officiel qu’elle permettait d’authentifier. Durant le Moyen-Âge, la bulle des documents du Saint-Siège rapportait au recto les figures des saints Pierre et Paul, fondateurs de l’Église de Rome et au verso, le nom du pontife. Par métonymie, en droit canon, la bulle pontificale désigne une lettre patente du Pape, rédigée sur parchemin et scellée au plomb. L’indiction, elle, manifeste la fixation à un jour particulier de l’objet porté par la bulle, ici : une année jubilaire. C’est par une bulle d’indiction que le pape François avait ainsi annoncé en 2015 le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.

Godong

“Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père”. C’est avec ces mots que le pape François ouvrait en 2015 la bulle d’indiction “Misericordiae vultus” qui proclamait cette année-là un jubilé extraordinaire de la miséricorde. Quinze ans plus tôt, c’est Jean Paul II qui adressait à l’Église sa propre bulle d’indiction du grand jubilé de l’an 2000, “Incarnationis mysterium“, qui s’ouvrait cette fois sur ce constat : “Les yeux fixés sur le mystère de l’incarnation du Fils de Dieu, l’Église s’apprête à franchir le seuil du troisième millénaire”.

“Pèlerins d’espérance”

Les années jubilaires, elles, sont fixées tous les quarts de siècle. “Depuis que Boniface VIII, en 1300, institua la première Année Sainte – avec une récurrence séculière qui devint alors, sur le modèle biblique, cinquantenaire puis fixée à tous les vingt-cinq ans –, le saint peuple fidèle de Dieu a vécu cette célébration comme un don spécial de grâce, caractérisé par le pardon des péchés et, en particulier, par l’indulgence qui est la pleine expression de la miséricorde de Dieu” soulignait ainsi le Pape François dans une lettre du 11 février 2022 adressée pour le jubilé 2025 à Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation.

Pour le jubilé de 2025 qui débutera le 24 décembre 2024, la bulle d’indiction sera lue le 9 mai 2024. C’est lors d’une célébration solennelle à Saint-Pierre que le pape François présentera des extraits de la bulle de 2025. Celle-ci annoncera notamment les différentes démarches jubilaires proposées à Rome et dans le monde, dont les 35 pèlerinages qui auront lieu cette année (dont ceux des prisonniers, des gouvernants ou des famille). Cette bulle soulignera également la portée théologique et spirituelle de la démarche jubilaire, qui portera le thème “Pèlerins d’espérance”, tel que l’a choisi le pape François avant de le confier au dicastère pour l’Évangélisation. Le Saint-Père justifiait son choix en constatant : “Nous devons garder allumée la flamme de l’espérance qui nous a été donnée, et tout faire pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l’avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante”.