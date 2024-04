Nicaragua : la nouvelle technique du gouvernement pour empêcher les messes

Poursuivant méticuleusement sa politique de persécution de l’Église et des catholiques au Nicaragua, le gouvernement de Daniel Ortega ordonne désormais aux maires d’organiser des événements devant les églises et cathédrales. L’objectif : perturber et suspendre les offices.

Le gouvernement du Nicaragua pousse désormais au raffinement les vexations contre les catholiques. Poursuivant méticuleusement sa politique de persécution contre l’Église et les fidèles, les autorités du pays ont ordonné aux maires d’organiser des événements devant les églises et cathédrales, idéalement aux mêmes heures que les offices et les messes. Ces événements n’avaient été observés initialement que dans certains diocèses “mais sont désormais très répandus”, a détaillé l’avocate nicaraguayenne en exil Martha Patricia Molina sur X le 20 avril.

Récemment, c’est un ring de boxe qui a été installé devant la cathédrale de León, à l’ouest du pays. “Le ring de boxe était le cadeau désastreux de la dictature d’Ortega à Mgr Sócrates René Sándigo le jour de son anniversaire. Cela non plus, la dictature ne l’a pas respecté”, a dénoncé l’avocate. “Les murs de la cathédrale étaient sales et recouverts d’urine”, a-t-elle encore détaillée avant de lancer : “Le gouvernement d’Ortega est une dictature criminelle, vulgaire et profanatrice d’églises.”