« Où est l’évêque Álvarez ? J’ai été informé qu’hier soir, ils l’ont sorti de la prison de Modelo et que le régime a l’intention de l’envoyer à Rome ». Dans un publication partagée sur Twitter, publié ce 5 juillet 2023, la militante nicaraguayenne des droits de l’homme Bianca Jagger a laissé entendre que l’évêque de Matagalpa, arrêté en août 2022 par le gouvernement, aurait quitté sa cellule après avoir été condamné à 26 ans de prison. Arrêté an août 2022 pour « complot » et « diffamation » par le gouvernement de Daniel Ortega, il a ensuite refusé d’être expulsé vers les États-Unis en février, entraînant une condamnation à une lourde peine d’emprisonnement.

Et Bianca Jagger n’est pas la seule à affirmer que Mgr Rolando Alvarez aurait été libéré. Plusieurs médias du Nicaragua avancent la même chose en citant des sources diplomatiques et confidentielles.

👉🏿¿Dónde está Mons. Álvarez? El 30.06 la Univ de Middlesex me confirió el título de Doctor Honoris Causa. Se lo dediqué al obispo Alvarez, sentenciado a 26 años de prisión. Exigí que el régimen OrtegaMurillo presentara una prueba de vida del obispo y pedí su liberación inmediata. https://t.co/cELBFSOUTu — Bianca Jagger Nicaraguense por gracia de Dios 🇳🇮 (@BiancaJagger) July 4, 2023

Bientôt expulsé du pays ?

Le journal local Confidencial, basé sur des sources ecclésiastiques et diplomatiques, a également publié un article indiquant que Mgr Alvarez aurait été libéré dans la nuit du lundi 3 juillet, sur ordre du régime de Daniel Ortega et qu’il serait sous la protection de la Conférence épiscopale du Nicaragua. « Nous savons qu’il y a des contacts entre le gouvernement, la conférence épiscopale et le Vatican pour le libérer et l’envoyer en exil », ont déclaré deux sources diplomatiques à Confidencial. Sur son compte Twitter, le leader de l’opposition Félix Maradiaga a aussi confirmé la libération de l’évêque. Il « n’est plus au centre de détention », a-t-il écrit, ajoutant qu’il pourrait être expulsé du pays « dans les prochaines heures ou peut-être demain ».