Protectrice des marins, la Vierge noire de Rocamadour participera à l’édition 2024 du Vendée Globe à sa manière. Un grand pèlerinage partira du sanctuaire le 15 août, pour rejoindre les Sables d’Olonne avant le grand départ de la course, le 10 novembre.

Depuis le Moyen-Âge, elle veille sur ceux qui voguent en mer. Notre-Dame de Rocamadour, protectrice des marins, sera sur la ligne de départ du Vendée Globe, le 10 novembre 2024. Lors des éditions précédentes, la Vierge noire de Rocamadour était déjà présente au départ : en 2020 et en 2016, les skippers ont pris la mer munis de leur sportelle, l’insigne multiséculaire des pèlerins de Rocamadour. En 2020, deux compétiteurs, Sébastien Destremau et Thomas Ruyant, ont chacun emporté une petite statue de la Vierge à bord de leur monocoque. Mais pour cette 10e édition de la mythique course en solitaire, le sanctuaire lotois a vu les choses en grand : il organise pour la première fois un long pèlerinage, le Roca Globe. Il partira de Rocamadour le 15 août prochain, pour rejoindre les Sables d’Olonne le 13 octobre.

Une partie terrestre, une partie maritime

À l’image de la mission singulière de Notre Dame de Rocamadour, le Roca Globe ne sera pas non plus un pèlerinage comme les autres. Au cours du premier mois qui suivra le départ, les pèlerins porteront une copie de la Vierge noire de Rocamadour sur la terre ferme, à raison de 15 à 20 km par jour. “Le soir, nous serons accueillis dans les paroisses, où il y aura une messe et un temps de louange”, précise Alexandre Naud, ancien directeur du sanctuaire de Rocamadour. Un temps privilégié pour “partager notre ferveur pour la Vierge avec les paroissiens”, ajoute-t-il. Les pèlerins marcheront jusqu’à Soulac-sur-Mer (Gironde), l’endroit où selon la tradition, l’ermite Amadour serait arrivé d’Orient avec son épouse, sainte Véronique.

Y débutera alors la seconde partie du pèlerinage : la Vierge noire voguera sur les flots de l’Atlantique jusqu’aux Sables d’Olonne. Comme pour la partie terrestre, le pèlerinage sur la mer se fera en plusieurs étapes. La Vierge sera portée de port en port, parmi lesquels La Rochelle, l’île de Ré, l’Île d’Yeu, ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dernière escale avant l’arrivée aux Sables d’Olonne. Au total, la Vierge parcourra 400 km sur terre en 21 étapes, puis voguera en mer 100 miles marins en 15 escales.

C’est une copie de la Vierge noire de Rocamadour qui sera portée jusqu’aux Sables d’Olonne. Alix Latron

Chaque étape sera conduite par une équipe “fil rouge”, composée de huit personnes maximum pour le tronçon terrestre du pèlerinage : une partie sera chargée de porter la statue de Notre-Dame de Rocamadour, quand d’autres seront affectés à la sécurité, notamment sur les routes avec du passage. Le pèlerinage est ouvert à tous, gratuit avec la possibilité de faire un don. Pour participer, il est préférable de s’inscrire sur le site, surtout pour les personnes qui envisagent d’intégrer l’équipe de portage.

De même, les pèlerins sont libres de décider de la durée de leur pèlerinage, de deux mois à seulement un ou plusieurs jours. “Il est possible de participer à la partie terrestre ou maritime, ou bien les deux”, note Alexandre Naud. Les passionnés de voile pourront participer à leur manière, en intégrant une équipe de portage en mer. “Les personnes qui ont un bateau et peuvent le mettre à disposition pour quelques jours afin de convoyer la Vierge sont les bienvenues”, est-il encore indiqué. Si la météo le permet, la Vierge noire devrait arriver à bon port le 13 octobre, un mois avant le grand départ du Vendée Globe. Cette année encore, les skippers s’élanceront dans la course sous la meilleure protection.