Le métier de marin-pêcheur est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Et si l'on en doute, il suffit de regarder cette vidéo filmée le 26 février d'un petit chalutier du Calvados luttant contre la tempête pour s'en convaincre.

La Manche semblait aussi agitée que le lac de Tibériade un jour de tempête. Peut-être le Christ se trouvait-il aussi dans ce chalutier pour guider ses occupants à la barre, comme il se trouvait dans la barque au milieu des apôtres. Alors que ce bateau de pêche s’apprêtait à rejoindre le port de Port-en-Bessin (Calvados), le 26 février, la houle s’est mise à souffler de toutes ses forces, brinquebalant avec force le chalutier. La vidéo prise par une habitante montre le bateau mener vaillamment bataille contre un vent et des vagues déchaînés, pour finalement parvenir à destination.

Métier le plus dangereux au monde

Avec courage et sûrement beaucoup d’expérience, les marins ont pu atteindre leur objectif, non sans risquer leur vie. Une nouvelle preuve que le métier de marin-pêcheur est particulièrement difficile. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des plus dangereux au monde, mais aussi comme l’un des plus pénibles tant il sollicite d’efforts physiques. Chutes à la mer, chavirages, naufrages, blessures… Outre le pied marin, mieux vaut avoir le cœur bien accroché et la passion de ce métier si ardu pour prendre la mer quotidiennement. Selon un bilan dressé en 2019 par le ministère de la Mer, le taux de mortalité pour le secteur de la pêche est évalué à 7,24 pour 10.000 marins pêcheurs. Le ministère note également que la très grande majorité des accidents mortels ayant eu lieu entre 2011 et 2019 (119 décès constatés pendant cette période en moyenne, soit 13 morts en moyenne par an, ndlr) concerne des marins pêcheurs.