L’hymne qui devrait enflammer le Frat 2024 !

Pour le Frat 2024, les collégiens vont se rassembler à Jambville du 17 au 29 mai autour du thème "Ne ralentissez pas votre élan". Déjà disponible, le nouvel hymne de cette édition 2024, entonné par Glorious et le rappeur Tagra, va faire danser plus de 10.000 jeunes.

Le Frat fait son grand retour pour le week-end de la Pentecôte. Cette année, c’est au tour des collégiens de se réunir du 17 au 20 mai, à Jambville (Yvelines). Plus de 11.000 jeunes venant des huit diocèses d’Île-de-France sont attendus pour trois jours intenses de pèlerinage. Ils vont prier, méditer et chanter autour du thème “Ne ralentissez pas votre élan”. C’est aussi le titre de l’hymne du Frat 2024, emmené par le groupe Glorious et Tagra. Originaire de Sarcelle, ce jeune artiste prometteur s’est lancé récemment dans l’évangélisation par le rap.

Ensemble, le célèbre groupe de louange et le jeune rappeur chantent un tout nouvel hymne au rythme entêtant. Et pour déjà se mettre dans l’ambiance, l’hymne du Frat 2024 est disponible sur les plateformes d’écoute et sur Youtube. “Et les Frateuses, et les Frateux, Jésus nous envoie ! On va mettre le feu, on va mettre le feu, le feu de son Esprit !”. Le ton est donné. L’ambiance du Frat 2024 sera résolument enflammée ! Depuis 1988, le Frat réunit chaque année les jeunes en alternance. Une année, les collégiens à Jambville, l’autre année les lycéens à Lourdes. L’an dernier, le Frat de Lourdes avait réuni 8.700 lycéens.