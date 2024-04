Aurélien Froissart, cet artisan de la beauté aux millions d’abonnés

Il aime la musique classique, et se désole que si peu de jeunes ne la connaissent aujourd'hui. Alors ce pianiste à peine trentenaire, utilise les réseaux sociaux pour faire découvrir son art et il cartonne avec plus de huit millions d'abonnés cumulés sur TikTok, Instagram et YouTube. Il n'y a pas d'âge pour la beauté !

Sa dernière vidéo pleine de poésie, où il joue dans une gare « La Foule » d’Édith Piaf avec une gracieuse ballerine qui l’accompagne a fait un « carton », mais cette fois pour de mauvaises raisons, puisqu’on voit des agents de sécurité SNCF à la fin de la vidéo qui viennent les interrompre, ce qui a provoqué un tollé. Petite tempête dans un verre d’eau, car très vite, le pianiste Aurélien Froissart a témoigné qu’il s’agissait d’un simple rappel à ne pas demander de l’argent aux badauds réunis. C’est ce qui frappe d’ailleurs dans cette jolie vidéo, les regards éblouis de ces badauds, qui, le temps d’attendre leurs trains, assistent à la rencontre de la musique et de la danse, dans un pas de deux joli et gracieux.