Pourquoi les pèlerinages devraient être incontournables pour un chrétien

Partir en pèlerinage, même s'il s'agit de se rendre en voiture dans un sanctuaire voisin, permet d’approfondir sa foi et sa relation au Seigneur.





Le temps des pèlerinages a commencé. Avec l’arrivée du printemps et des vacances scolaires, de multiples propositions de pèlerinages vers des sanctuaires fleurissent dans les paroisses et les communautés. Que ce soit pour un jour ou une semaine, ils demeurent un élément essentiel de la vie spirituelle de chacun et font partie d’une longue tradition. En effet, dès le début du christianisme, les croyants partaient en pèlerinage, que ce soit en Terre sainte ou à Rome, mais aussi vers d’autres sites, comme des églises abritant des reliques de saints, des abbayes ou des lieux d’apparitions.

Le Catéchisme de l’Église catholique recommande fortement les pèlerinages, expliquant leur importance spirituelle : « Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement des temps forts de renouveau de la prière. Les sanctuaires sont, pour les pèlerins en quête de leurs sources vives, des lieux exceptionnels pour vivre « en Église » les formes de la prière chrétienne. »[CEC 2691]

D’innombrables sanctuaires à découvrir

Contrairement aux autres religions, les chrétiens ne sont pas obligés de se rendre sur un site sacré spécifique. Cela signifie qu’ils peuvent partir vers des lieux proches de chez eux. En France, il existe d’innombrables sanctuaires et lieux spirituels marqués par une forte dévotion qu’il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie et qui sont visités par des milliers de fidèles français et étrangers chaque année. Faire des pèlerinages devrait être un élément incontournable de la vie spirituelle de tout chrétien, à faire chaque année, afin de renouveler son cœur et de renforcer sa relation au Seigneur.

Douze sanctuaires français à avoir visités au moins une fois dans sa vie :