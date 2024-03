La rédaction d’Aleteia vous emmène à Assise sur les pas de Saint François

Du 3 au 9 juin 2024, la rédaction d’Aleteia vous propose de mettre vos pas dans ceux de saint François, de la vallée de Rieti à Assise. Une marche spirituelle guidée par François Molliet, conférencier, Étienne Méténier, prêtre, et Mathilde de Robien, journaliste d’Aleteia.

Le carême touche à sa fin.

Moins loin que la Terre sainte, la vallée de Rieti et les alentours d’Assise offrent un cadre exceptionnel pour renouveler l’âme et éprouver le corps. N’appelle-t-on pas l’ermitage de Fonte Colombo, là où saint François élabora la Règle franciscaine, le « Sinaï franciscain » ? La crèche de Bethléem n’a-t-elle pas été reconstituée à Greccio, ce petit village du Latium ? Ces lieux qui entretiennent fidèlement la mémoire de saint François invitent à mieux connaître le Poverello, à entrer dans sa spiritualité fondée sur le dépouillement, et procurent un véritable ressourcement, physique et spirituel.

Aleteia propose ainsi de marcher dans les pas de saint François du 3 au 9 juin prochains, au départ de Rieti et jusqu’à La Verna, en passant par Assise, avec un trio d’accompagnateurs très complémentaires.

1

François Molliet, guide-conférencier



Avec l’aimable autorisation d’Ictus

Son prénom le prédestinait-il à accompagner les pèlerins dans les pas de saint François ? Guide et conférencier pour l’agence de voyages Ictus depuis 2003, François Molliet sillonne la région d’Assise et de Rieti depuis 2010. Docteur en Histoire, professeur à l’Université Catholique de l’Ouest, auteur d’un Petit livre du désert (Salvator, 2023), il gère aussi bien l’aspect logistique de la marche que sa dimension culturelle et spirituelle. Marié et père de famille, il s’est naturellement attaché à la figure de saint François d’Assise. « Je n’avais pas de dévotion particulière pour saint François auparavant, mais en marchant à sa suite, on devient un peu ses disciples ! », confie-t-il.

2

Père Étienne Méténier, prêtre de la communauté des Béatitudes



Avec l’aimable autorisation d’Ictus

Les pèlerins bénéficieront également d’un accompagnement spirituel quotidien grâce à la présence du père Étienne Méténier, prêtre de la communauté des Béatitudes. Diplômé d’HEC, ancien officier des commandos marines, docteur en théologie, il a été missionnaire au Moyen Orient, en Océanie, Afrique et Amérique latine. Fils spirituel d’un ermite de l’Église d’Orient, il a guidé pas moins de 85 pèlerinages dans différents pays de Terre sainte. Il fait actuellement de la recherche biblique dans le Tarn. « Saint François est la première vie de saints que j’ai reçue et lue lorsque j’avais 7 ans, puis comme beaucoup, je l’ai davantage connu à travers le scoutisme », se souvient-il. Très proche des franciscains lors de quelques années de théologie en Suisse italienne, il a été déjà plusieurs fois en pèlerinage à Assise et dans la plaine de Rieti.

3

Mathilde de Robien, journaliste à Aleteia



Avec l’aimable autorisation de Mathilde de Robien

En se joignant à cette marche, Aleteia invite ses lecteurs à prolonger l’expérience offerte par notre média : porter un regard chrétien sur le monde, vivre la fraternité, s’émerveiller de la beauté de la Création… Ce pèlerinage vers Assise est l’occasion de partager avec les lecteurs bien plus que des articles, un bout de chemin sur les pas de saint François, en compagnie de Mathilde de Robien, journaliste de la rédaction depuis 2018. « Je me réjouis de ces futures rencontres autour de la figure de saint François. C’est un saint que j’aime tout particulièrement, avec saint Joseph et la petite Thérèse. Ils ont tous les trois brillé par leur humilité, Joseph par son obéissance à la volonté de Dieu, François par son choix dingue du dépouillement le plus total, et Thérèse par sa petite voie. C’est eux le sacré trio! » Mariée et mère de famille, Mathilde de Robien est passionnée par les sujets ayant trait à la spiritualité, au couple et à la famille. Elle a publié deux recueils de prières (Le livre de prière du couple, Mame, 2019 et Prier avec les saints, Mame, 2020) ainsi que des livres sur le couple (Couple : se comprendre pour mieux s’aimer, Mame, 2021 et Se pardonner, Mame, 2022).

