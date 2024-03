Les plus belles citations de saint François d’Assise

En dehors de la Règle, saint François d’Assise a laissé de nombreuses lettres, exhortations et prières, ainsi qu’un testament, qui retracent son incroyable cheminement spirituel.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Celui que l’on appelait le « roi de la jeunesse », en raison de son goût prononcé pour le faste et la fête, a finalement épousé Dame Pauvreté et fondé l’ordre des frères mineurs. Les habitants d’Assise ont d’abord eu du mal à y croire. C’est son baiser donné à un lépreux, rencontré sur la route à quelques kilomètres d’Assise, qui marque de manière flagrante sa conversion radicale. « Au temps où j’étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m’était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux ; je les soignais de tout mon cœur ; et au retour, ce qui m’avait semblé si amer s’était changé pour moi en douceur pour l’esprit et pour le corps », écrit-il dans son testament l’année de sa mort, en 1226. Un texte relativement court dans lequel il retrace son itinéraire spirituel et réaffirme l’idéal auquel il a consacré sa vie : la pauvreté comme chemin vers la sainteté.

D’autres manuscrits intitulés « Admonitions » ou « Ainsi parlait saint François » retranscrivent les paroles que le saint d’Assise adressait à ses frères. Il s’agit d’avis ou de remontrances, de commentaires d’Écriture, d’exhortations spirituelles, certaines sous forme de Béatitudes. A quelques mois de mettre ses pas dans ceux du Poverello, découvrons, à travers une sélection de citations, l’humble spiritualité de saint François, qui a tant à nous dire encore aujourd’hui.

Découvrez dix citations de saint François d’Assise :