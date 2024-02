Marchez en juin dans les pas de François d’Assise avec Aleteia !

Du 3 au 9 juin 2024, la rédaction d’Aleteia vous propose une marche spirituelle en Italie dans les pas de saint François d’Assise.

Sacré personnage que saint François d’Assise ! radical, marginal, anticonformiste, écolo… La figure du Povorello d’Assise n’a décidément, plus de 800 ans après, pas fini d’intriguer et d’interpeller. L’Église a reconnu plus de quarante miracles attribués à saint François d’Assise (1181-1226). Celui qui voyait Dieu en tout n’a cessé d’inspirer au fil des siècles par son exemple et son engagement total. Aujourd’hui, la rédaction d’Aleteia vous propose de marcher dans ses pas. Du 3 au 9 juin, joignez-vous à une marche au départ de Rieti et jusqu’à La Verna, en passant par Assise, afin de méditer sur la vie de saint François au cœur des paysages qu’il a aimés.

La douceur et le charme de cette nature, au cœur de l’Italie, sont un enchantement. François Molliet, guide-conférencier, fin connaisseur de la Bible et docteur en histoire, accompagnera cette marche spirituelle afin de mieux connaître et comprendre qui était François d’Assise. Un prêtre ainsi qu’un membre de la rédaction seront également présents. Une marche de près de cinq heures et plus ou moins 600 mètres de dénivelés est prévue chaque jour. La marche permettra de découvrir de hauts lieux spirituels comme le monastère de Fonte Colombo, sanctuaire fondé par saint François, Greccio, le village où un monastère fondé par le Poverello lui-même fait mémoire de la première crèche, La Foresta, sanctuaire également fondé par saint François ou encore Poggio Bustone où saint François implora la miséricorde de Dieu et le pardon de ses péchés.

« Répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines »

Né en 1182 à Assise, en Italie centrale, Giovanni di Pietro Bernardone est l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Adulte, il devient chevalier et mène une vie assez dissolue. Participant à la guerre entre Assise et Pérouse, il est fait prisonnier. Plus tard, parti pour une autre guerre, il entend une voix lui dire: « Pourquoi sers-tu le serviteur et non le maître ? » C’est pour lui le début d’une nouvelle existence, le début d’une intense introspection qui le mènera à la conversion. Une fois rentré à Assise, son regard se transforme et s’attache au sort des pauvres.

Dans la chapelle de Saint Damien, il entend le grand crucifix lui dire: « Répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines ». Le voilà transformé en maçon. Pour réparer la chapelle, il dépense l’argent de son père qui l’assigne devant l’évêque. Il renonce alors à son héritage et rend jusqu’à ses vêtements à son père sur la place publique, en déclarant qu’il n’a d’autre père que celui qui est aux cieux. Un matin, il entend l’évangile de l’envoi en mission des disciples et décide de l’appliquer à la lettre. Il parcourt la campagne se consacrant à la prédication. Saint François suit Jésus en gagnant son pain par le travail manuel ou l’aumône. Il change son habit d’ermite pour une tunique simple. La corde remplace sa ceinture de cuir. Un itinéraire spirituel à redécouvrir en marchant dans ses pas.

