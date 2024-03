[EN IMAGES] De la grotte de Greccio à la chapelle de la Portioncule, la mémoire très vive du Poverello

De la grotte de Greccio à la chapelle de la Portioncule, en passant par la basilique Saint-François d’Assise, découvrez ces lieux qui gardent vive la mémoire du Poverello.

La ville d’Assise et la vallée de Rieti conservent encore aujourd’hui les traces du passage de saint François et entretiennent fidèlement sa mémoire. Quoi de plus émouvant que de mettre ses pas dans les siens, huit siècles plus tard, et de découvrir les ermitages qu’il a fondés, les endroits où il s’est retiré, pour écrire la Règle des Frères Mineurs ou pour prier. D’autres lieux manifestent l’immense foi du saint d’Assise, comme Greccio, où il reconstitua la première crèche, ou encore La Verna où il reçut les stigmates.

Les églises d’Assise conservent quant à elles de nombreux vestiges de son époque. La basilique Saint-François abrite son tombeau, tandis que celle de Sainte-Marie-des-Anges conserve la petite chapelle de la Portioncule, véritable berceau de l’Ordre franciscain.

Autant de lieux qu'Aleteia vous propose de découvrir, en images certes, mais aussi « en vrai »

Dans les pas de saint François d’Assise :