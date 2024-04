Le groupe "King's Return" a sorti le 30 mars un nouveau titre, "Old Rugged Cross", traditionnellement chanté la nuit de Pâques par les protestants. La mélodie, a capella, semble mêler plusieurs genres musicaux dans une harmonie des plus surprenantes.

Entre le gospel, le jazz et le R’n’B, pourquoi choisir ? Le groupe King’s Return a fait le pari d’allier les trois genres musicaux pour son nouveau titre sorti le 30 mars, veille de Pâques. Intitulé « Old Rugged Cross », il est en fait la reprise d’un hymne écrit au XVIIe siècle par un pasteur méthodiste. Il n’est devenu populaire que bien plus tard, au XXe siècle, où il devient un hymne très chanté lors de la nuit de Pâques. Une chose est sûre, il sonne aujourd’hui de façon très différente de ce que le pasteur avait imaginé !

Des mélodies a capella

Les voix de ces quatre amis s’unissent à merveille pour monter comme une prière dans un style étonnant. Le tout a capella, c’est-à-dire sans l’aide d’aucun instrument pour soutenir le chant !

Le groupe King’s Return n’en est pas à son coup d’essai. Il s’était déjà fait remarquer en 2021 avec un Ave Maria de Franz Schubert particulièrement touchant chanté, là encore a capella, dans une cage d’escalier. Peu de temps avant, c’est avec le chant Ubi Caritas que les quatre amis avaient interpellé le monde entier. Leur vidéo, sortie en 2020, avait fait le tour des réseaux sociaux en quelques clics, suscitant un formidable engouement. Fondé en 2016, les chanteurs expliquent ainsi le nom du groupe, King’s Return : « Cela nous rappelle d’être le gardien de notre frère et de rendre hommage à notre roi, Jésus, qui a lui-même promis de revenir. »