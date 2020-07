Ils interprètent un chant grégorien dans une cage d’escalier, leur vidéo devient virale

Du chant grégorien chanté… depuis une cage d’escalier. Depuis qu’ils ont posté leur vidéo sur Facebook vendredi 3 juillet, les quatre chanteurs du groupe « Kings Return », basé à Dallas, aux États-Unis, ne peuvent que constater l’immense engouement qu’a suscité leur chanson sur les réseaux sociaux. Rien que sur Facebook, ils culminent déjà à 920.000 vues et 22.000 partages. Et les commentaires sont élogieux : « Cela m’a fait pleurer… » « À couper le souffle ! »

Ce chant s’intitule « Ubi caritas », qui signifie « Là où est la charité » en Français. Cette antienne catholique date du VIIIè siècle, mais elle a été retravaillée par le compositeur norvégien Ola Gjeilo. Souvent chantée le Jeudi saint au moment du lavement des pieds, elle envoie un message puissant et intemporel : « Là où sont l’amour et la charité, Dieu est là. L’amour de Jésus nous a unis en un même corps. Craignons et aimons le Dieu vivant, Dieu, le Tout-puissant. Aimons-nous du cœur en vérité, dans l’humilité ».

Ce n’est pas la première fois que les quatre membres du groupe « Kings Return » publient une vidéo depuis leur cage d’escalier. Mais ce coup-ci, ils ne s’attendaient probablement pas à un tel engouement. Ils se présentent comme un groupe musical d’amis, créé en 2016, et expliquent ainsi le nom « Kings Return » qu’ils ont choisi : « Cela nous rappelle d’être le gardien de notre frère et de rendre hommage à notre roi, Jésus, qui a lui-même promis de revenir ».