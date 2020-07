Amputé des deux mains, il crée une chaîne YouTube pour partager son quotidien

Comment jouer au basket, manger des tacos, mettre votre masque de protection sur votre visage ou faire pousser des tomates alors que vous n’avez pas de mains ? C’est ce que vous pourrez découvrir sur la chaîne YouTube The No-Handed Bandit . En 2010, Samoana Matagi, qui travaille sur des lignes à haute tension dans le Colorado (États-Unis), est victime d’un accident et une décharge de 14.000 volts lui traverse le corps. Il doit alors être amputé des deux mains et se retrouve quelque temps plus tard avec des prothèses, qui ressemblent à des pinces, qu’il ne sait pas très bien comment manipuler. Difficile pour lui de savoir comment s’y prendre et de trouver les informations nécessaires en ligne. Or, composer avec pareil handicap, ce n’est pas si simple !

Aidé par son ergothérapeute, et ayant lui-même des compétences de vidéaste, Sam a donc l’idée de créer une chaîne YouTube. Dans ses vidéos (en anglais), il enseigne les rudiments de la vie d’un homme manchot avec humour et sans complexe. Une façon pour lui de partager ses acquis et d’aider ceux qui seraient dans la même situation que lui tout en montrant que même avec le handicap, la vie reste possible.