L’interprétation de ce psaume va vous donner des frissons

Le groupe musical géorgien Trio Mandili a publié début novembre une bouleversante vidéo. On y voit trois chanteuses interpréter le psaume 50 avec une étonnante profondeur.

Des voix graves et un recueillement à donner des frissons. Le groupe Trio Mandili a publié début novembre sur Youtube une nouvelle vidéo dans laquelle un trio de chanteuses interprète remarquablement le psaume 50. Né en 2014, le groupe géorgien interprète des chants polyphoniques traditionnels géorgiens. Le nom du groupe, Mandili, est le mot employé pour désigner le foulard que les femmes géorgiennes (et le trio) portent sur la tête.

Les voix des chanteuses, accompagnées par celles d’un chœur masculin en fond, semblent partir des profondeurs de l’âme pour s’élever tout droit vers le ciel. Un timbre de voix qui s’accorde parfaitement avec les paroles du psaume qui implorent la miséricorde du Seigneur.

Publiée début novembre, la vidéo a déjà été visionnée 238.000 fois. Véritables trésors de prières, les psaumes sont au nombre de 150, répartis en cinq livres. Prières de David, mais aussi de Jésus, de Marie, des apôtres et des premiers chrétiens depuis des millénaires, ils sont une source inépuisable de réconfort. Une source à lire et à écouter sans modération pour en savourer toutes les nuances.

Psaume 50

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.

Moi, je suis né dans la faute, j’étais pécheur dès le sein de ma mère.

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m’apprends la sagesse.

Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.

Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice.

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste.

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé.

Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.

Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur ton autel.