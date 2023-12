L’Ave Maria comme vous ne l’avez jamais entendu !

Dans une vidéo publiée le 14 décembre sur Instagram, le chanteur lyrique Dimash chante un Ave Maria accompagné d'un violoncelle. Une performance à couper le souffle tant le chanteur monte dans les aigus.

Sa voix semble tout droit descendue du ciel. Dans une vidéo partagée sur Instagram le 14 décembre, le chanteur kazakhe Dimash a offert une prestation exceptionnelle à ses 4 millions d’abonnés. En collaboration avec le violoncelliste croate Stjepan Hauser, le célèbre artiste chante un Ave Maria qui semble défier toutes les limites de la voix humaine, au point que le chant se fonde presque avec les notes du violoncelle.

Un jeune prodige aux multiples talents

Cette version du « Ave Maria » a été écrite par le compositeur Igor Krutoy, spécialement pour Dimash Qudaibergen alors qu’il participait à un concours de chant à Sotchi, en Russie, le New Wave 2021. Âgé de 29 ans, Dimash est devenu célèbre pour sa capacité à interpréter différents répertoires en couvrant une large palette vocale. Il est ainsi devenu l’un des rares chanteurs à atteindre les six octaves. Grand adepte de classique et lyrique, il ne se limite toutefois pas à ce seul répertoire puisqu’il chante également de la pop, du jazz ou encore du rap, le tout… Dans sept langues différentes, que sont sa langue natale, l’anglais, le russe, le français (il a par exemple interprété à plusieurs reprises la chanson « S.O.S. d’un terrien en détresse », de Daniel Balavoine), l’italien, l’espagnol ou encore le chinois. Un véritable prodige !