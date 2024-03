Curé de la paroisse Saint-Symphorien en Côte chalonnaise, le père Nicolas Berthier commente l’évangile de la vigile pascale (Mc 16, 1-7). La nuit de Pâques, nous sommes invités à revenir dans le mystère de la Résurrection et l’annoncer au monde entier car là se trouve notre vraie joie.

Le carême touche à sa fin.

Nous avons commencé le carême il y a maintenant quarante jours par ces mots ‘revenez à Dieu’… et nous voici réunis ce soir pour célébrer la fête de Pâques. Naïvement, posons-nous la question : sommes-nous revenus ? Avons-nous parcouru ce chemin de conversion pour nous préparer à cette grande nuit de Pâques ? Avons-nous déchiré nos cœurs ? Sommes-nous vraiment entrés dans cette démarche de foi et d’espérance ? Avons-nous découvert ou redécouvert cette alliance que Dieu fait avec chacun de nous ? Oui, sans aucun doute, mais nous savons que le cœur de l’homme est enclin à l’oubli, à l’orgueil, à toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu et nous tiennent captifs du péché.

Il est bon de fêter la Résurrection

Mais ce soir, comme Pierre sur la montagne de la transfiguration, notre désir est de crier : » Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! » (Mt 17, 4). Oui, il est bon d’être ensemble ce soir car Dieu se donne à nous d’une manière particulière : en nous montrant le chemin de la vie, en assumant pleinement cette vie éternelle dans ce mystère de la Résurrection auquel il nous invite. L’exclamation de Pierre exprime le désir de tout cœur humain de contempler avec joie et pour l’éternité la gloire de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes invités le soir de Pâques : entrer dans le mystère de la Résurrection, le fêter comme il se doit, et l’annoncer au monde entier car là se trouve notre vraie joie.

Le Christ est ressuscité d’entre les morts. Nous y croyons et là est notre joie et là est notre foi.

Les célébrations successives de la Semaine sainte nous ont progressivement conduits à cette nuit très sainte : depuis le dimanche des Rameaux où la liturgie est quasi-programmatique pour toute cette semaine, nous avons traversé avec le Christ les derniers moments importants de sa vie avec ses apôtres. Les épreuves et les difficultés n’ont pas altéré notre espérance. C’est forts de l’exemple de tous ces derniers moments que nous abordons cette nuit très sainte. Toutes les lectures de la vigile pascale nous rappellent l’amour de Dieu pour chacun de nous, l’alliance que le Seigneur veut établir, cette alliance à laquelle Il est fidèle, cette alliance manifestée pour nous dans le sacrement du baptême. Le cœur de notre foi, l’annonce fondamentale résonne ce soir dans le monde entier : le Christ est ressuscité d’entre les morts. Nous y croyons et là est notre joie et là est notre foi.

Notre aventure avec Dieu

Alors qu’elle lançait les fondations des carmels revenus à la rigueur de la règle primitive, sainte Thérèse d’Avila exhortait ses sœurs ainsi : « Aventurons notre vie ! » Où en sommes-nous de notre aventure ? La vie que je mène aujourd’hui est-elle une aventure avec Dieu ou bien une morne existence confortablement installée dans une vie sans rebondissements, sans saveur, sans projets, sans mission ? L’annonce pascale doit nous permettre de sortir des ornières de nos habitudes pour nous aventurer avec le Christ sur le chemin de l’amour du prochain et de la charité fraternelle. L’exemple du service du Jeudi saint doit être élevé au rang de charité parfaite. La propreté extérieure, conséquence de l’eau qui coule sur les pieds le Jeudi saint, est transformée en pureté intérieure par l’eau du baptême qui inonde notre âme et notre cœur… Là est le point de départ de notre aventure avec Dieu ; aventure motivée par l’amour même de Dieu donné au baptême ! La Résurrection du Christ est la source de la fontaine baptismale ; l’aventure comme ici.

L’aventure avec Dieu n’est pas un conte de fées mais un combat pour la liberté, pour le respect de la vie, pour l’amour véritable du prochain, pour le don et le pardon.

Fontaine baptismale oui mais aussi lumière de Pâques. La lumière du Christ ressuscité brille en cette nuit telle une torche parée pour l’aventure… Avançons donc à la lumière du Ressuscité. La société dans laquelle nous vivons cultive la mort et l’abandon de Dieu, encourage l’individualisme outrancier et galvaude la fraternité… Ne désespérons pas ! La Lumière qui nous est transmise en cette nuit de Pâques est plus forte que les ténèbres qui nous entourent ; l’aventure avec Dieu n’est pas un conte de fées mais un combat pour la liberté, pour le respect de la vie, pour l’amour véritable du prochain, pour le don et le pardon…

L’annonce fondamentale

Le cœur de notre foi, l’annonce fondamentale résonne ce soir dans le monde entier : le Christ est ressuscité d’entre les morts. Nous y croyons et là est notre joie et là est notre foi. Aventurons notre vie en reconnaissant qu’il est bon pour nous d’être ici ce soir ! Aventurons notre vie en repartant avec plus de confiance : confiance en Dieu, en nous-mêmes et en les autres. Aventurons notre vie en allant de l’avant sans avoir peur du jugement des autres et des moqueries. Aventurons notre vie, fiers d’avoir rencontré ce soir Celui qui nous sauve et qui nous invite à vivre avec Lui. Christ est ressuscité ! Là est notre joie, là est notre foi.

