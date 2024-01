Sainte Thérèse d’Avila, grande mystique espagnole du XVIe siècle, disait qu'il fallait prier avec une "détermination très déterminée" : un joli jeu de mots qui peut aider en cette “Année de la prière”.

Le pape François a institué l’ “Année de la prière” le 21 janvier dernier, en préparation du Jubilé 2025 et à cette occasion, vous avez peut-être pris la résolution de consacrer plus de temps à la prière chaque jour. Cependant, sans une ferme conviction, ces bonnes intentions risquent de s’étioler au fil des mois. Il s’agit néanmoins d’une chose qu’il faudrait prendre au sérieux, car la relation personnelle avec le Seigneur dépend de la prière. Avec ses amis, les liens se renforcent en passant du temps avec eux, en parlant et en confiant ses joies et ses peines. Avec Dieu, les liens se renforcent de la même manière. Découvrez le secret de sainte Thérèse d’Avila pour prier sans cesse.

La méthode de sainte Thérèse d’Avila

La grande sainte espagnole savait qu’il est nécessaire de combiner une vie de prière avec la pratique des vertus, qui sont le fondement du progrès spirituel. Celui qui veut atteindre la sainteté, et donc le Paradis, se heurtera à des obstacles sur son chemin qui le feront parfois trébucher. Ces obstacles peuvent être externes, comme les distractions liées au bruit et à l’environnement, ou alors internes, comme ses attachements personnels et mondains, ou ses péchés récurrents. Sainte Thérèse d’Avila explique que Dieu connaît chacune de vos faiblesses et vous invite seulement à désirer l’unité avec Lui, d’une « détermination très déterminée ».

Que veut-elle dire par cette expression ? Par ce jeu de mots, sainte Thérèse d’Avila veut dire qu’il faut avoir un objectif déterminé à atteindre. Vouloir prier, c’est déjà avoir fait le premier pas. Cependant, cette décision demande beaucoup de détermination pour être tenue dans la durée, c’est-à-dire de la fermeté dans ses intentions et la résolution de continuer quoi que soient les obstacles. Prendre la décision de prier est un choix courageux car y parvenir ne sera pas toujours facile. Prier avec « détermination » demandera de la persévérance et beaucoup d’amour. Il faut sans cesse faire face aux résistances intérieures et à la tentation de toujours donner la priorité à d’autres choses. Choisir de prier avec une “détermination très déterminée” implique également un acte de fidélité, en se laissant attirer par Dieu et en répondant à ses appels. Sainte Thérèse d’Avila a consacré sa vie à la prière et au travail car elle ne désirait rien d’autre que l’unité avec Dieu. Imitez donc son exemple, sans plus tarder et avec détermination !

