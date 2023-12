L’outil indispensable pour l’année de la prière

Aleteia, Famille Chrétienne, les éditions Mame et Magnificat proposent un parcours de formation gratuit et en ligne pour (re)découvrir la joie de la prière. Le Mooc tout trouvé pour cette année 2024 dédiée à la prière.

L’année 2024 sera l’année de la prière. Une proposition du Pape en vue du Jubilé de 2025. L’occasion d’approfondir sa relation avec le Seigneur et de découvrir la puissance de la prière. Dans cette perspective, le Mooc « Entrez dans la prière », une formation gratuite et en ligne proposée par la plateforme Formation catholique, vous accompagnera utilement pour découvrir toutes les facettes de la prière.

À quoi sert de prier ? Pourquoi dit-on que le pain est consacré ? Qu’est-ce que l’eucharistie ? La prière est-elle vraiment efficace ? Pourquoi dit-on que Jésus nous a sauvés ? Les intervenants rassemblés par le site formation-catholique se sont réunis pour répondre ensemble aux grandes questions de la foi.

Composé de plusieurs séances, ce MOOC, qui propose des cours gratuit ouverts à tous, regroupe en quatre thèmes de courtes vidéos d’enseignement, des textes et des évaluations personnelles pour découvrir l’Église et approfondir ses connaissances. Évêques, prêtres, laïcs ou consacrés proposent un contenu accessible à tous, pour un usage qui s’ajuste aux besoins de chacun. Entièrement gratuit, réalisé grâce à la générosité de donateurs, chaque contenu a été pensé et conçu pour que chacun puisse y trouver son compte : chaque séquence peut ainsi être suivie seul, en couple ou en groupe, au sein d’une paroisse ou d’une communauté religieuse par exemple.

Un outil à mettre entre toutes les mains

L’investissement, lui, est variable puisqu’un cours peut aussi bien être survolé en quelques minutes qu’approfondi en plusieurs heures. C’est précisément ce qui plaît à Claire, juriste parisienne d’une trentaine d’années : « Ce que j’aime, c’est que je peux décider quand et combien de temps je regarde le MOOC. Parfois, je n’ai le temps que pour une vidéo, parfois j’enchaîne les trois, c’est pratique, et vraiment intéressant ».

L’année de la prière est l’occasion rêvée pour découvrir ce parcours, créé pour enrichir sa foi et développer sa relation avec le Seigneur. Au programme, quatre séances, chacune composée d’une introduction, de plusieurs vidéos, de supports complémentaires pour aller plus loin, d’une séance de travaux dirigés à faire seul ou à plusieurs et d’un quiz pour valider ses connaissances. Non diplômant, une attestation de réussite valide cependant le parcours à l’issue de chaque séance. Un outil idéal pour élever son âme et enrichir ses longues soirées d’hiver, à mettre entre toutes les mains.