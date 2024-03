Depuis le 8 décembre, à l’initiative de Mgr Ulrich, le diocèse de Paris vit une année de prière pour les vocations. À cette intention, des "box" circulent dans les familles de la capitale, lieu principal de la transmission de la foi et de la croissance des vocations.

Le carême touche à sa fin.

Le 8 décembre dernier, l’Église de Paris célébrait l’Immaculée conception dans la perspective réjouissante de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, dans moins d’un an désormais. Une solennité qui est aussi la fête patronale du séminaire du diocèse et une occasion choisie par Mgr Ulrich pour annoncer le début d’une année de prière pour les vocations en encourageant les paroisses à réciter pendant ces douze mois un texte à cette intention.

Au-delà des paroisses, comment faire prier les foyers du diocèse ? Le Service des vocations a trouvé une réponse : il propose depuis le début du carême une « box » pour établir une chaîne de prière pour les vocations. Chaque paroisse peut ainsi en obtenir une et la faire passer de famille en famille à un rythme hebdomadaire. « L’idée est de faire découvrir ou redécouvrir les bienfaits de la prière commune », explique l’abbé Bruno de Mas Latrie, responsable des Vocations du diocèse de Paris. « La box est une aide, et l’intention donnée permet à chacun de rendre la prière concrète : à quoi le Seigneur m’appelle-t-il ? Quel est le projet que Dieu a pour moi ? », ajoute le prêtre, également vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Belleville.

Un appui simple et beau

Il faut dire que le contenu de la box est un réel appui, à la fois simple et beau : une statue de Notre-Dame de France, un livret avec deux prières au choix, un carnet d’intentions et une bougie, le tout dans une belle boîte en bois. « Pour les enfants, la statue est suggestive et prend une vraie place dans le foyer, il faut en prendre soin » explique le prêtre qui préfère ce format à une icône. Quant au carnet, il permet de créer une vraie chaîne de prière, ceux qui ont la mission de prier pour la semaine priant aussi pour tous ceux qui les ont précédés.

Une trentaine de paroisses, mais aussi des écoles, se sont saisies de la proposition, avec déjà de beaux retours : « l’autre jour, une famille m’a dit qu’ils auraient bien gardé la box une deuxième semaine », se réjouit l’abbé. Qui rappelle aussi que tous les foyers sont concernés, des colocations aux retraités en passant par les personnes seules, pour répondre à l’appel du Christ lui-même : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En priant pour les vocations, chacun prie aussi pour être à l’écoute de Dieu.

Pour le manifester, l’une des deux prières au choix, écrite par Mgr Ulrich, parle de « toutes les vocations », pour « que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de [Dieu], au point de désirer mettre sa vie au service de [son] amour. » Plus répandue, l’autre prière s’adresse à Notre-Dame du sacerdoce. Un texte déjà prié par de nombreuses familles en France.

Prière à Notre-Dame du sacerdoce